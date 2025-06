BMW R12 G/S: Plötzlich Diskussionen bei Tests!

BMW zelebriert den klassischen luft(öl-)gekühlten Boxer weiter und bringt ihn in einer Art Neuauflage der legendären BMW R 80 G/S aus dem Jahr 1980 in der brandneuen R 12 G/S. Die begeisterte bei ersten Testfahrten offroad und auf der Straße, was exakt dem Kürzel G/S entspricht. Oder doch nicht?