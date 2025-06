Tragisch: Zwei Menschen in Kärntner Seen ertrunken

„Beide Vorfälle haben sich am Vormittag ereignet“, heißt es von Seiten der Polizei. Bei einem Badesee in St. Johann im Rosental wurden gegen 9 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. „Die Bekleidung konnte am Rand des Badesees aufgefunden werden“, teilt die Feuerwehr Kirschentheuer mit.