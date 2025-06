Headset des Grazer Amokläufers war Gehörschutz

Neue Erkenntnisse zum Amokläufer, der am Dienstag in Graz zehn Menschen erschoss: Das Headset, das der Täter trug, war ein Gehörschutz und konnte damit nicht senden oder empfangen. Am Sonntag um 18 Uhr findet eine große Trauerfeier am Grazer Hauptplatz statt. Und eine flexible Maturaregelung für die betroffene Schule kommt.