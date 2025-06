Grüne wollen Waffenbesitz nun massiv einschränken

Grünen-Chef Werner Kogler hat am Sonntag nach dem Amoklauf an einer Grazer Schule abermals für eine Prinzipienumkehr bei Waffenbesitz plädiert. „Es braucht eine Freiheit von Waffen, nicht eine Freiheit für Waffen“, sagte Kogler in der ORF-„Pressestunde“. Die Grünen seien die einzigen, die seit geraumer Zeit darauf drängen würden.