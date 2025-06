Diese Qualifikationen erhöhen jetzt die Jobchancen

Worauf werden Schwerpunkte gelegt? Auf Jobs im Bereich der Logistik, für die in enger Kooperation mit dem Logistikum an der Fachhochschule Oberösterreich in Wels ein Ausbildungszentrum eingerichtet wird. Darüber hinaus liegt ein Augenmerk auf dem Ausbau von Kompetenzen für die Automatisierung und Steuerungstechnik. Auch Fachkräfte für Wasserstofftechnik sollen verstärkt ausgebildet werden. Eine schon im Vorjahr gegründete ÖkoTech-Akademie in Lenzing, die als Schwerpunkte Energietechnik, Automatisierung und industrielle Elektronik hat, bleibt bestehen.