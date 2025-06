Sechs Hasen und zehn Hühner bei Hofbrand verendet

Es war am Sonntag, kurz nach 8 Uhr früh, als auf einem Bauernhof in Puchkirchen am Trattberg plötzlich ein Holzstadel in Flammen aufging. In dem Nebengebäude waren unter anderem Schafe, Hasen und Hühner untergebracht. Zehn Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften wurden zum Brandort dirigiert, Alarmstufe 2 ausgegeben.