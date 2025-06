Kids knuddeln William: „Wir lieben dich, Papa!“

Nach dem Familienauftritt am Samstag gab es für die Fans von Prinz William und Prinzessin Kate schon am Sonntag die nächste, herzerwärmende Überraschung. Denn weil in Großbritannien am 15. Juni Vatertag gefeiert wurde, veröffentlichten der Thronfolger und seine schöne Ehefrau zwei zuckersüße Aufnahmen, die den stolzen Papa mit seinem Nachwuchs zeigen.