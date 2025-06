Rückkehr nach Deutschland? Gerüchte um Kalajdzic

Ein fixer Transfer soll in Bremen zunächst allerdings kein Thema zu sein, denn Kalajdzic ist den Verantwortlichen an der Weser zu verletzungsanfällig. Eine Kaufoption ist aber im Bereich des Möglichen, berichtet der „Daily Express“. Derzeit steht der Österreicher noch in Diensten der Wolverhampton Wanderers – ein Abschied im Sommer ist aber wahrscheinlich.