„Habe überreagiert!“ Leclerc rudert jetzt zurück

In der entscheidenden Phase von Q3 kamen sich Leclerc und Hadjar in die Quere, was den Ferrari-Piloten zur Weißglut brachte. „Verdammt nochmal! Dieser Typ“, fauchte er am Funk und war gegenüber dem Rookie kaum mehr einzubremsen. Immerhin wäre Leclerc zuvor beinahe in die Mauer gekracht und kann deshalb nur vom achten Platz ins Rennen starten.