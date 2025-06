Österreichs 3×3-Männer im Viertelfinale out

Die Amsterdamer hatten zu Beginn die Führung inne. Dass Diggs in der Schlussphase sein Visier besser eingestellt hatte, reichte den Österreichern am Ende nicht. Auch der zweite Saisonvergleich mit den Niederländern ging verloren. Als nächster Höhepunkt steht für Linortner und Co. in zwei Wochen die WM in der Mongolei auf dem Programm.