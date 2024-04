Neuer Pakt im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit

Rote Kritik am „Arbeitslosigkeitslandesrat“

SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu ist wenig beeindruckt: „Die Arbeitslosenzahlen steigen in OÖ am stärksten. Gleichzeitig streicht Arbeitslosigkeitslandesrat Achleitner die Mittel für überbetriebliche Lehrwerkstätten im PAQ um drei Millionen Euro – eine Selbstaufgabe der oö. Arbeitsmarktpolitik.“ Dem widerspricht Achleitner: Es seien nicht Mittel gekürzt, sondern der Zeitraum für das Restart-Programm im PAQ von einem auf ein halbes Jahr reduziert worden, „weil die beste Vermittlungsquote zwischen drei und fünf Monaten“ liege.