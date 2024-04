Fast 21 Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahr

Große regionale Unterschiede

Regional ist die Arbeitslosigkeit in Oberösterreich derzeit sehr unterschiedlich verteilt. In Grieskirchen waren im März um 43,7 Prozent mehr Menschen arbeitslos. In Eferding waren es 35,7 Prozent mehr, in Braunau 33,4 Prozent mehr und in Kirchdorf ist die Zahl der Arbeitslosen um 30,3 Prozent gestiegen. Die geringsten Anstiege verzeichneten Gmunden (11,8 Prozent), Freistadt (12,5 Prozent), Rohrbach (14,3 Prozent) und Linz (14,7 Prozent).