VW ID.7: Ist das wirklich Volkspremium?

Auch wenn es auf den ersten Moment nicht so wirkt: Mit dem ID.7 greift VW direkt den BMW i5 und den Mercedes EQE an. Nicht vom Preis her – der liegt deutlich darunter. Aber in seinen Eigenschaften. Ob er es mit den beiden aufnehmen kann und wo er vielleicht sogar besser ist, klären wir hier im „Krone“-Motor-Podcast.