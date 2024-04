Nach Eklat mit Ehefrau: Bürgermeister tritt zurück

Der „Ausraster“ des Bürgermeisters am vergangenen Karsamstag vor Augenzeugen löste nicht nur in seiner Heimatgemeinde, sondern auch in politischen Kreisen Bestürzung und Entsetzen aus. Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Ortschef aus. Gleichzeitig wurde – wie es gesetzlich vorgeschrieben ist – auch ein Waffenverbot verhängt.