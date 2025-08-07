„Bleifrei“ unterwegs: Neuer Spritzer ohne Alkohol

Wer gerne auf Festivals ist, kennt das „Spritzerparadies“ von Christian Gartner. Jetzt gibt’s auch „Alk-freien Stoff“!
Gerade im Sommer wird gerne Spritzwein getrunken. Aber auch, wenn man die „Sommermischung“ wählt, ist immer Alkohol mit im Spiel. Für Autofahrer stellt dies oft ein Problem dar.
Dass es aber auch anders geht, zeigt der Illmitzer Christian Gartner, der seit vielen Jahren mit seinem „Spritzerparadies“ auf den verschiedensten Festivals in ganz Österreich unterwegs ist. Er hat jetzt einen alkoholfreien Spritzer im Sortiment. „Bleifrei“ heißt die Mischung, die mit alkoholfreien Wein gemacht wird.
„Weil das Entalkoholisieren so aufwendig ist, werden alkoholfreie Weine oder gar Spritzer nicht so häufig angeboten“, weiß der Unternehmer. Der Markt sei aber sehr wohl da, so Gartner. Deshalb will er ihn seit jetzt auch bedienen. Und jeder, der seine „Bleifrei-Mischung“ schon gekostet hat, sagt: Ja, schmeckt wirklich nach Wein, kann man also sehr wohl trinken.
Seine Kunden sind sowohl Menschen, die auf ihre Gesundheit schauen, als auch Sportler und Autofahrer. „Der Absatz steigt, wir sind damit also auf dem richtigen Weg“, so Gartner. Auf den Festivals – und auch im Lebensmittelhandel – gibt es aber natürlich auch weiterhin genauso seine normalen Festivalspritzer mit dem gewissen Pfiff.
