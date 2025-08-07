„Bleifrei“ unterwegs: Neuer Spritzer ohne Alkohol

„Weil das Entalkoholisieren so aufwendig ist, werden alkoholfreie Weine oder gar Spritzer nicht so häufig angeboten“, weiß der Unternehmer. Der Markt sei aber sehr wohl da, so Gartner. Deshalb will er ihn seit jetzt auch bedienen. Und jeder, der seine „Bleifrei-Mischung“ schon gekostet hat, sagt: Ja, schmeckt wirklich nach Wein, kann man also sehr wohl trinken.