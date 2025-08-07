Die Passion Christi aus der Sicht des Judas

Eine ungewöhnliche Perspektive des Leidensweges Jesu Chritsti bietet die Musical-Produktion „Judas, ein Mensch“ im September im Kulturzentrum Eisenstadt. Die Geschichte wird durch die Augen des eigentlichen Verräters, Judas Iskariot betrachtet. Dabei steht nicht der Verrat im Vordergrund, sondern die menschliche Zerrissenheit, Hoffnung und Verzweiflung einer Figur, die oft nur als Symbol des Bösen gesehen wird. Ein Erzähler führt durch 20 Szenen und agiert dem Publikum gegenüber gleichzeitig auch als „Provokateur“ . Er spricht dabei die biblischen Inhalte an und überträgt sie in die Gegenwart.Verräter als Spiegel für unser eigenes Handeln Judas wird dabei als Mensch mit Sehnsüchten, Zweifeln und tragischen Entscheidungen gezeichnet – ein Spiegel für unser eigenes Handeln.



Musikalisch quer durch die Bank

Text und Musik stammen von Thomas J. Steiner, der auch als künstlerischer Leiter fungiert. Dabei werden 29 Songs und Instrumentalstücke aufgeführt, die eigens für Kammerorchester, Rockband und Chor arrangiert wurden.Die Kompositionen reichen von intimen Duetten bis hin zu kraftvollen Chorszenen und wurden speziell dafür geschaffen, die inneren Konflikte der Figuren musikalisch erlebbar zu machen. Zehn Solisten, ein 25-köpfiger Chor und vier Sprecherinnen sorgen dafür, das die Geschichte abwechslungsreich erzählt und musikalisch dargestellt wird. Judas wird von Josiah Ault dargestellt, der bereits zahlreiche Rollen in Highschoolmusicals in den USA hatte. In weitere Rollen sind Lisi Lörincz, Johanna Weinhoffer (Maria Magdalena), Tristan Schneider (Provokateur) und Michael Wachelhofer (Kajaphas).