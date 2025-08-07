Land verankert Sicherheitsnetz im Widmungsrecht

Zwei neue Sondergebiete definiert

Konkret geht es um Projekte im Bereich des Maßnahmenvollzugs sowie um Einrichtungen für psychiatrische Betreuung. Wer künftig eine entsprechende Nutzung plant, braucht eine spezielle Flächenwidmung und damit das OK der Landesregierung. Der Fall Friedrichshof habe gezeigt, wie wichtig klare Regeln seien, so Doskozil. „Ein Drüberfahren über das Land und die Bevölkerung wird es bei solchen Themen nicht mehr geben. Nicht in Zurndorf, nicht anderswo im Burgenland.“