Bürgermeister als Gefährder: ÖVP prüft den Fall

Zum Schutz der Opfer

„Gewalt in der Privatsphäre gibt es in allen Gesellschaftsschichten. Wichtig ist, dass in jedem Fall reagiert wird“, betont Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart, der sich im Burgenland jedes Jahr um mehr als 300 Gefährder kümmert. Wie vorgeschrieben, muss sich der Bürgermeister in absehbarer Zeit einer verpflichtenden Gewaltpräventionsberatung unterziehen. „In jedem Fall schauen wir uns in diesen sechs Stunden die individuellen Hintergründe genau an, damit es in Zukunft nicht wieder zu Gewalt kommen kann“, erklärt der Neustart-Leiter.