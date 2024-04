Millionen-Baustelle: Zukunft ist weiter ungeklärt

42 Millionen Euro an Gläubigerforderungen anerkannt

„Das Verwertungsverfahren ist im Gange, die Veräußerung ist aber noch finalisiert“, sagt Aliki Bellou vom Kreditschutzverband 1870 in Salzburg, wo am Mittwoch auch die Prüfungstagsatzung der Windhager Logistik GmbH stattfand, die hinter dem Werk steht. Der Kassasturz von Masseverwalter Johannes Hirtzberger ergab, dass bislang 42 Millionen Euro an Gläubigerforderungen anerkannt sind.