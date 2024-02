Heizungsriese hat einen neuen Eigentümer

Der Anfang Jänner in die Insolvenz geschlitterte Salzburger Heizungshersteller Windhager mit Sitz in Seekirchen ist gerettet. Der oberösterreichische Wasseraufbereiter BWT übernimmt das in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Unternehmen. Insolvenzverwalter Helmut Hüttinger bestätigte am Donnerstag gegenüber der APA: „Der Vertrag wurde gestern unterschrieben, der Gläubigerausschuss hat bereits zugestimmt.“