Windhager: „Millionengrab“ soll verkauft werden

Die Masseverwalter des Salzburger Heizungsherstellers Windhager fällten eine wichtige Entscheidung im Kampf um die Sanierung des Unternehmens. So wurde am Mittwoch bekannt, dass die Windhager Logistik GmbH geschlossen wird. Auch eine Sanierung ist nicht geplant. Die Gesellschaft hat offiziell zwar ihren Sitz in Seekirchen - dahinter steckt aber das Wärmepumpenwerk in Pinsdorf, das errichtet werden sollte.