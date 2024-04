Schulsozialarbeit: Land OÖ stockt das Personal auf

„SuSA ist eine wesentliche Säule bei jungen Menschen, alles ist kostenlos und vertraulich“, ergänzt Theresia Schlöglmann, Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe beim Land OÖ – freilich bis es zu Gefährdungssituationen komme. Mit den neuen Vollzeitäquivalenten könne man 50 Volks- und Mittelschulen mehr – also 300 der 800 Pflichtschulen im Land – betreuen. „Grundsätzlich gibt es an jeder Schule einen SuSA-Postkasten“, erklärt Johanna Gruber, Fachteamleiterin in Vöcklabruck. Dort können die Kinder Zettel oder Briefe mit ihren Problemen deponieren, dann kommt die Sozialarbeiterin auf das Kind zu. „SuSA begleitet die Familien und sieht vor allem auch die kleinen Erfolge“, erläutert Gruber. Die Hemmschwelle, Hilfe zu suchen, werde bewusst gering, die Wartezeit auf ein Gespräch so kurz wie möglich gehalten, auch durch Termine am Nachmittag, per social media.