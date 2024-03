Aufregung um FPÖ-Chats zu Landespolizeidirektor

Das berichtete die „ZiB 1“ am Samstagabend. Zudem sollte verhindert werden, dass Werner Amon (ÖVP) in der Volksanwaltschaft für das Innenministerium zuständig wird. Über beides wurde in Chats der FPÖ diskutiert. „Nicht dass der Amon dann das BMI prüft. Nogo!! Bitte bei Entscheidungsträgern kommunizieren“, schrieb der damalige Innenminister und heutige FPÖ-Chef Kickl an Strache. Die FPÖ verteidigt sich damit, dass Amon „indirekt in die BVT-Affäre“ verwickelt gewesen sei. Der Volksanwalt wurde vom damaligen Koalitionspartner ÖVP nominiert. Er war früher Nationalratsabgeordneter und ist jetzt Landesrat in der Steiermark.