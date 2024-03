Was Fitness-Guru für seine eigene ORF-Sendung tat

Straches Fitnesscoach wird Vorturner der Nation

Das kabarettistische Schmankerl in den Chats liefert die Karriere von Straches Fitnesscoach Philipp Jelinek. In der Regierungszeit von Strache wird er mit „Fit mit Philipp“ zum neuen Vorturner der Nation. Der Karrieresprung reicht Straches Fitness-Guru noch nicht. Er will „Willkommen Österreich“-Moderator werden. Als Gegenleistung spioniert er – wie die jüngst geleakten Chats nahelegen – für Strache immer wieder ORF-Interna aus.