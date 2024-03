„Journalismus braucht professionelle Distanz“

Transparenz nötig, aber ...

Die Generalsekretärin des Presseclubs sieht nach Konsequenzen nach dem Vorfall als „unbedingt“ nötig an. So müsse der ORF besser vor politischer Einflussnahme geschützt werden. Das Umsetzen einer entsprechenden Reform, wie vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) gefordert, sollte am besten noch in dieser Legislaturperiode passieren, spätestens aber bis Mitte 2025. Aus der ÖVP habe Kraus diesbezüglich noch keine Signale dazu gehört, aber auch ihr wäre dazu zu raten.