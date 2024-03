BVT-Agent sollte Frau von Putin-Freund zurückholen

Ehefrau von russischem Milliardär ausspioniert

Hier kommt der mittlerweile gestürzte Verfassungsschützer Egisto Ott alias „Aigistos“ mit seinen guten Russland-Kontakten ins Spiel. Der am Samstag in seiner Villa im Toskana-Stil in Kärnten gefasste Ex-Chefinspektor und Polizeiattaché soll Natalia mutmaßlich „nachrichtendienstlich aufgeklärt“ beziehungsweise einen perfiden kriminellen Plan für die „Rückholung“ geschmiedet haben. Mit platzierten Drogen im Auto hätte Frau Rotenberg verhaftet und dann abgeschoben werden sollen. Dazu kam es freilich nie.