Obsoleszenz: Warum die Dinge auf dem Müll landen

Komplexe Wechselbeziehungen

Was also tun? Die naheliegendste Antwort wäre wohl, weniger zu produzieren bzw. zu konsumieren und die Geräte möglichst lange zu nutzen, ehe sie entsorgt oder, besser noch, dem sogenannten Second Life zugeführt werden. Ganz so einfach ist das allerdings nicht, wie ein Blick auf die Thematik Obsoleszenz, also die natürliche oder auch künstliche Alterung eines Produkts, zeigt.