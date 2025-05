Waren WM-Hubschrauberflüge gesetzeswidrig?

Sportler und Sponsoren, keine Politiker

Der überwiegende Teil der Flüge sei von Polizei und Bundesheer gewesen – oder diente dem Transport von Fangnetzen oder Torstangen. Zudem habe man Helikopterbetreiber bereits im Vorfeld der Ski-WM darauf hingewiesen, besser auf den nahen Flugplatz in Zell am See auszuweichen. Befördert worden seien während der Veranstaltung auch keine Politiker, sondern vor allem Sportler und VIPs. „Das waren etwa Skistars, die von ihren Sponsoren eingeflogen wurden“, so Rainer. Zudem hätten in zahlreichen Fällen Drohnen Hubschrauber ersetzt, etwa bei der Überwachung des Zielstadions und der Fanmeile oder für Filmaufnahmen des ORF.