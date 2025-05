Heiße Feuershow und viel nackte Haut beim ESC

Los geht‘s! Mit dem 1. Halbfinale ist der 69. Eurovision Song Contest in Basel am Dienstag ganz offiziell durchgestartet. Und während sich Österreichs JJ noch entspannt zurücklehnen darf, rittern heute Abend 15 Acts um die begehrten zehn Tickets fürs Finale am 17. Mai. Und da ging es gleich zu Beginn ziemlich heiß her ...