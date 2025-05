Überfall in Wohnung: Polizei fasst Räuber-Pärchen

Spektakulärer Polizeieinsatz zur Mittagszeit in Klagenfurt: Ein Paar aus Völkermarkt reiste extra an, drang in die Wohnung eines anderen Pärchens ein und raubte mit Gewalt eine Tasche. „Bonnie & Clyde“ wurden kurz darauf gefasst. Doch damit war das kriminelle Treiben noch nicht vorbei …