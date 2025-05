Forschende wollen den Papst-Code geknackt haben

Unerwartete Mitfavoriten, kein Italiener dabei

Das Ergebnis: Robert Francis Prevost lag in der Gesamtbetrachtung auf Platz eins, vor Kardinälen wie Lazzaro You Heung-sik (Südkorea), Arthur Roche (Großbritannien) und Jean-Marc Aveline (Frankreich). Auch wenn andere Kardinäle in einzelnen Kategorien besser abschnitten – Prevost vereinte alle Kriterien in einem idealen Mittelwert.