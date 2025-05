Zweifel an der Zuverlässigkeit russischer Wirtschaftsdaten

Site-Direktor Torbjörn Becker äußerte vor der Presse Zweifel an der Zuverlässigkeit russischer Wirtschaftsdaten. Wenn die Inflation wirklich bei neun bis zehn Prozent liege, warum habe die Zentralbank dann einen Leitzins von 21 Prozent festgelegt, fragte er. „Wenn unsere Zentralbanken so etwas täten, wären sie am nächsten Tag ihren Job los.“ Wenn man die Inflation zu niedrig ansetze, überschätze man die Wirtschaftsleistung (BIP). Auch beim Haushalt gebe es Unstimmigkeiten. „Ein Großteil der Kriegsfinanzierung läuft über das Bankensystem. Würde man das zu den Haushaltszahlen hinzurechnen, wären ihre Defizite ungefähr doppelt so hoch wie in den offiziellen Statistiken angegeben.“