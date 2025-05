Sinner siegt weiter, Zverev schreibt Geschichte

Jannik Sinner hat in seinem dritten Match bei seinem Comeback-Tennis-Turnier in Rom erstmals richtig hart kämpfen müssen. Der topgesetzte Südtiroler zog am Dienstag beim ATP-Masters-1000-Sandplatzevent mit einem 7:6(2),6:3-Erfolg gegen den Sebastian-Ofner-Bezwinger Francisco Cerundolo ins Viertelfinale ein.