De Niro wettert gegen Trump bei Cannes-Eröffnung

All diese Angriffe seien „inakzeptabel, und das ist nicht nur ein amerikanisches Problem“, so De Niro weiter. „Es ist ein globales Problem. Wie bei einem Film können wir uns nicht einfach zurücklehnen und zusehen. Wir müssen handeln, und wir müssen jetzt handeln, ohne Gewalt, aber mit großer Leidenschaft und Entschlossenheit. Es ist an der Zeit, dass jeder, dem die Freiheit am Herzen liegt, sich organisiert, protestiert und, wenn es Wahlen gibt, natürlich auch wählt.“