Völkerwanderung! Grünes Wien mit schwarzem Fleck

Rapid gegen Sturm – an sich wäre das Duell am kommenden Sonntag in der vorletzten Runde der Bundesliga schon eines, das eine gewisse Stimmung bei den Anhängern der beiden fanstärksten Klubs Österreichs erzeugt. Durch die spezielle Konstellation, dass die Grazer bei entsprechenden Ergebnissen (Sturm muss mehr Punkte als der WAC erzielen) just am Platz des Rivalen in Hütteldorf den fünften Meistertitel der Klubgeschichte fixieren können, kriegt das „grüne Wien“ aber sprichwörtlich einen schwarzen Fleck.