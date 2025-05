Heidi Klum in Cannes oben züchtig, unten wow!

Doch während Halle Berry, die in der letzten Woche mit ihrem freizügigen Look noch bei der Met-Gala für Aufsehen sorgte, zugab, dass sie sich in der letzten Minute noch für ein anderes Kleid entscheiden musste, zeigte Heidi Klum am Red Carpet in Cannes eindrücklich, dass ein Nacktverbot längst nicht heißt, dass der Look nicht unglaublich sexy sein kann!