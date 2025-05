Bidens Gesundheit war wohl schlimmer als zugegeben

Ein bald erscheinendes Buch des CNN-Moderators Jake Tapper und des Axios-Journalisten Alex Thompson enthüllt, wie gravierend Bidens gesundheitliche Probleme in den Jahren 2023 und 2024 gewesen sein sollen. Demnach war sein Zustand so besorgniserregend, dass seine Berater zwischenzeitlich erwogen, ihn nach der Wahl in einen Rollstuhl zu setzen – eine Maßnahme, die während des Wahlkampfs jedoch als politisch nicht tragbar galt.