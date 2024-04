Brisante Themen, die unsere Landwirte beschäftigen

Glyphosat weiterhin erlaubt

Am 15. Dezember wäre die aktuelle Zulassung für den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in der EU ausgelaufen. Im November gab die EU-Kommission bekannt, dass die Zulassung um zehn Jahre verlängert wird. Zuvor hatten sich zu wenige Vertreter der EU-Staaten für den weiteren Einsatz des Mittels ausgesprochen. An Alternativen zu Glyphosat wird gearbeitet. Ein Mittel wird bereits an Pflanzen getestet und soll 2028 auf den Markt kommen