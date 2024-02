„EU wird durch wütende Bauern in Knie gezwungen“

Dass es in Österreich relativ ruhig ist, wundere Mark Perry einerseits. Andererseits habe man „gute Bauernvertreter“. Der Bauernbund sitze mit der ÖVP in der Regierung. „Proteste bei den Bauern gab es zuletzt als der Kilopreis für Milch enorm gesunken ist. Da musste der Bauernbund Demonstrationen vor den Supermärkten machen, um der Wut ein Ventil zu geben.“ Ausschließen könne man nichts: „Die großen Proteste sehe ich in Österreich aber nicht am Horizont.“