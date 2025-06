17-jähriges Austria-Talent unterschreibt bis 2028

Vorbereitung mit den Profis

Ndukwe unterschreibt am Verteilerkreis einen Vertrag bis 2028 und soll schrittweise an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Am 23. Juni startet er mit den Profis in die Vorbereitung, in der kommenden Saison wird er überwiegend für die Young Violets in der zweiten Liga auflaufen.