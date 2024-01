Plötzlich sind alle Hühner in Betrieb verendet

In ganz Europa gibt es Fälle

Fälle von Aviärer Influenza („Vogelgrippe/ Geflügelpest“) vom Subtyp H5N1 werden bei Vögeln in ganz Europa wiederholt festgestellt. Der derzeit nachgewiesene Virustyp stellt keine Gefahr für die menschliche Gesundheit dar, so die Abteilung Ernährungssicherheit und Veterinärwesen beim Amt der OÖ Landesregierung.