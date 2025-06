Neue Entwicklungen nach Messerstecherei auf Alm

„Wir führen Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen einen Beschuldigten“, bestätigt Christian Pirker von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Doch was geschah? Wie die „Krone“ berichtete, gerieten sich zwei Freunde auf einer Kärntner Almhütte im Bezirk Spittal an der Drau derart in die Haare, dass einer der beiden ein Messer zückte und zustach.