25-Meter-Absturz: Babyziege aus Wand gerettet

Bergretter mit Tiererfahrung abgeseilt

So wurden zwei Einsatzkräfte mit Tiererfahrung – einer davon ist selbst Landwirt – 25 Meter in der Wand zu der Ziege abgeseilt. Sie fanden den Vierbeiner dort völlig erschöpft vor. Wohl deshalb war die Jungziege handzahm, wehrte sich nicht gegen die Retter und brachte sie nicht in Gefahr.