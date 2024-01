Schweinehaltung: Ende von Spaltenböden bis 2030

Rauch will Übergangsfrist bis 2030

Tierschutzminister Johannes Rauch von den Grünen legt nun in der „Krone“ einen konkreten Fahrplan vor. Ein sofortiges Verbot ab Juni 2025 sei unmöglich umzusetzen und würde gravierende Nachteile oder gar das Aus für viele Schweinebauern bedeuten. Rauch schlägt daher eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2030 in Kombination mit Förderungen vor. Konkrete Summen nennt Rauch nicht, aber er spricht von „einer deutlichen Erhöhung der Förderungen“.