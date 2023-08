Fremde Arten überrollen Wien: Schäden sind enorm

Wie hoch die Kosten invasiver Eindringlinge durch Schäden wie Ernteausfälle, Krankheiten und Bekämpfungsmaßnahmen sind, war bisher unbekannt. Doch Essl hat das mit Kollegen nun in Relation gesetzt und kommt zum Schluss: „Das Ergebnis hat uns selbst überrascht. Invasive Arten richten mittlerweile so viel Schaden an wie Naturkatastrophen.“ Einer jetzt vorliegenden Datenbank zufolge verursachten Neobiota zwischen 1980 und 2019 weltweit einen Schaden in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar. Übertroffen wurden diese Schäden nur durch jene von Stürmen, die in diesem Zeitraum 1,9 Billionen US-Dollar betrugen. Dafür liegen die wirtschaftlichen Verluste durch invasive Arten über jenen durch Erdbeben und Überflutungen mit jeweils 1,1 Billionen US-Dollar und sind um ein Vielfaches höher als die Schäden durch Dürren, Waldbrände und andere Naturkatastrophen. Und das Problem: Sie steigen. Die Schäden invasiver Arten sind seit der Jahrtausendwende im Vergleich zum Zeitraum von 1980 bis 1999 um 700 Prozent gestiegen. So kostet die Behandlung der durch Ragweed verursachten allergischen Reaktionen beziehungsweise deren krankheitsbedingte Fehlzeiten rund 80 Millionen Euro pro Jahr - konservativ geschätzt.