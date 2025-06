„Liegestütze, rote Unterhose – dann geht‘s los“

Und diese verrät er uns sogar: „Ich gehe vor der Show nochmals in die Garderobe und leg mich ein bisschen hin. Dann versuche ich, ein paar Liegestütze zu machen, damit der Körper in Schwung kommt. Dann ziehe ich irgendwann die rote Glücksunterhose an – das ist so, wie wenn Popeye Spinat trinke –, das brauche ich. Unmittelbar bevor ich dann wirklich auf die Bühne komme, spreche ich noch ein Gebet – denn das gibt mir innere Ruhe und Kraft. Und dann geht's los.“