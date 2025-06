Sonderstellung für Ukrainer lockt Großfamilien

„In Salzburg müssen wir angesichts der Untätigkeit der Bundesregierung die Reißleine ziehen. Ich will diesen Menschen keinen Grund geben, hierher zu kommen, geschweige denn hier zu bleiben“, kündigt die für Integration und Asyl Landesrätin einen Aufnahmestopp für Großfamilien in Salzburger Landesquartieren für Vertriebene an. Sie wolle sich von der untätigen Bundesregierung nicht länger durch ständige Prüfungen und Auslaufversprechen zum Jahresende hinhalten lassen.