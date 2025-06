Muslic „kann den Schalke-Fans versprechen, …“

Schalkes neuer Trainer Miron Muslic will sich nicht auf konkrete Saisonziele und Aufstiegspläne festlegen. „Mir ist klar, aus welcher Situation der Verein kommt“, sagte der Österreicher am Freitag bei seiner Vorstellung in Gelsenkirchen. „Ich kann den Schalke-Fans versprechen, dass wir eine neue Dynamik entwickeln wollen, ein neues Miteinander.“ Schalke war in der vergangenen 2.-Liga-Saison nur 14. geworden. In der letzten runde wurde das Team von den eigenen Fans verhöhnt.