Putin: „Bin bereit, mich mit Selenskyj zu treffen“

Merz hatte seit seinem Amtsantritt im Mai keinen Kontakt zu Putin, forderte ihn in Reden aber wiederholt zu einer Waffenruhe auf. „Nur deutsche Offiziere können den Taurus lenken. Was heißt das? Dass Soldaten der Bundeswehr mit deutschen Waffen Schläge gegen das Territorium Russlands führen“, sagte Putin. Tatsächlich zählt der Taurus auch in den Armeen Schwedens und Spaniens zum Arsenal, ohne dass deutsche Soldatinnen und Soldaten beteiligt sind.