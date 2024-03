Österreicher wollen Laborfleisch am Teller

Änderung der Konsumgewohnheiten

Interesse an einer Änderung der Konsumgewohnheiten besteht in Österreich auch abseits von Laborfleisch: „46 Prozent der Befragten sagen, dass sie in den nächsten zwei Jahren weniger tierische Produkte konsumieren wollen.“ Dabei geht es vor allem um pflanzliche Optionen zu Fleisch oder Milchprodukten.